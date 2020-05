Rindersalami und Grillgemüse in Hanfsoße - Rapper Capital Bra steigt ins Pizza-Geschäft ein

Ab Montag, 11. Mai, können Liebhaber des deutschen Sprechgesangs den Rapper Capital Bra auch im Kühlregal finden. Als „weltweit erster Rap-Star“ wolle er die Tiefkühlpizza „revolutionieren“, so Capital Bra in einer Pressemitteilung. Die „Revolution“ gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: Rindersalami und Veggie-Grillgemüse mit Hanfsoße.

Seine kulinarische Kreation schmecke „übertrieben krass“ und „rasiere den Magen weg“, lässt der Rapper seine Fans wissen. Unter der Marke „Gangstarella“ wird Capital Bras „Teamcapi Pizza“ bei Rewe, Kaufland und Edeka erhältlich sein.

Die „legendäre Verpackung“ zeigt ein Portrait des Rappers in Koch-Outfit, die Geste erinnert an das Ziehen an einem Joint. Das Design sei in Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Star-Illustrator Butcher Billy entstanden.

Die Konkurrenten auf dem neu erschlossenen Markt hat Capital Bra auch im Blick und teilt im Werbevideo gegen Dr. Oetker aus.

Ob die „Bratans“ den Rapper, der mit bürgerlichem Namen Wladislaw Balowatski heißt, bei seinem Vorhaben unterstützen werden, bleibt abzuwarten. Die Twitter-Reaktionen auf die neue Geschäftsidee des Rappers sind größtenteils amüsiert bis spöttisch.

Capital Bra macht jetzt TK-Pizza. Endlich wieder gute Nachrichten. Das entlastet mich als Teenager Mutter ad hoc. — Notyetaguru ❤️ (@notyetaguru) May 9, 2020

​Die Hanfsoße zur Gemüsepizza scheint diesen User zu begeistern:

Die Gemüse Pizza von Capital Bra ist mit Hanfsosse, genau das richtige für mich *** pic.twitter.com/0UmkYiAf0J — Markus K Nbg (@MK_Nbg73) May 9, 2020

​Und auch dieser Tweet bezieht sich offenbar auf die Marihuana-Affinität des Rappers:

Capital Bra bringt eine Pizza raus. Wenn die genau so ist wie sein Rap, wird die in einer Drogenküche gebacken. — Marvin (@Erbosmerbo) May 8, 2020

​Und diese Nutzerin sagt: Du hast es geschafft, wenn du die JA!-Salamipizza als Eigenmarke verkaufen kannst.