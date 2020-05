Spanier nach Stich von Riesen-Hornisse tot – Medien

Der 54-Jährige habe versucht, ein Wespennest zu beseitigen, schreibt die Zeitung „Marca“ am Montag. Das Nest habe sich neben einem Bienenstock des Mannes befunden.

Asiatische Riesenhornisse

Die Hornisse habe den Villestro-Einwohner in die Augenbraue gestochen. Dies habe sich als fatal erwiesen.

Die Asiatische Riesenhornissen (Vespa mandarinia) kommen vor allem in Ost- und Südostasien vor. Allerdings breitet sich die Art im Moment auch in anderen Ländern aus, etwa in den USA und in Kanada.

Arbeiterinnen haben eine Länge von 27-45 Millimetern, eine Flügelspannweite von ungefähr 76 Millimetern und einen sechs Millimeter langen Giftstachel. In Japan gibt es durchschnittlich 40 Todesopfer pro Jahr aufgrund allergischer Reaktionen auf die Stiche des Insekts zu beklagen.

