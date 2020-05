Sommersaison 2020: Türkei will Grenzen für Touristen öffnen

Die Türkei startet ein „Zertifizierungsprogramm für gesunden Tourismus“ und beabsichtigt nicht, in diesem Sommer ihre Grenzen für ausländische Touristen zu schließen. Dies geht aus einer Erklärung des türkischen Kultur- und Tourismusministers Mehmet Nuri Ersoy hervor, die der Agentur RIA Novosti am Dienstag vorlag.

„Wir handeln verantwortungsbewusst, damit sich sowohl unsere Bürger als auch unsere ins Land kommenden Gäste während ihres Aufenthaltswohlfühlen. Es gibt ein Sprichwort über die Gastfreundschaft des türkischen Volkes: 'Wir hängen kein Schloss vor die Tür.' Wir lassen uns immer von diesem Prinzip leiten und werden auf dieser Grundlage weiterhin die notwendigen Maßnahmen ergreifen“, so Ersoy.

Die Erstellung wissenschaftlich fundierter Pandemieprotokolle und die Zertifizierungsaktivitäten , die individuell für internationale Flughäfen, inländische Fluggesellschaften, Autobahnen und touristische Einrichtungen entwickelt wurden, seien abgeschlossen, hieß es. Der Hotelzertifizierungsprozess sollebeginnen.

Nach Angaben des Ministers werden die türkischen Behörden ab dem 1. Juni 2020 über alle Kommunikationskanäle, darunter die Webseite des Ministeriums, eine Liste von Institutionen und Objekten des Tourismussektors veröffentlichen, die ein solches Zertifikat erhalten haben.

„Der Start dieses Zertifizierungsprogramms impliziert, dass die Türkei eine führende Rolle bei der Normalisierung der Tourismusbranche spielen will. Heute werden die globalen Quarantänemaßnahmen, die weltweit zu beispiellosen Konsequenzen geführt haben, allmählich abgeschwächt, und der Tourismussektor spielt gerade eine entscheidende Rolle für die Rückkehr der Gesellschaft zur Normalität. Die Gastfreundschaft als integraler Bestandteil unserer Kultur verpflichtet uns, als Erste für das Format eines 'gesunden Tourismus' bereit zu sein“, fügte Ersoy hinzu.

Das Zertifizierungsprogramm solle sicherstellen, dass die Touristen ihren Urlaub in der Türkei auf sichere und hygienische Weise verbringen und sich während ihres Aufenthalts in guter Verfassung befinden.

„Wir werden unser gesamtes Verkehrssystem und den Tourismussektor dazu anregen, durch die Erfüllung der Auflagen dieser Zertifizierung alle angemessenen Vorkehrungen für einen gesunden Aufenthalt der Gäste zu treffen“, so Ersoy.

Wie sieht „gesunder Tourismus“ aus?

Zuvor teilte das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus gegenüber RIA Novosti mit, die Zertifizierung werde unter Beteiligung des Innenministeriums, des Außenministeriums und in enger Zusammenarbeit mit allen wichtigen Teilnehmern der Tourismusbranche erfolgen.

Das Zertifizierungsprogramm selbst besteht aus vier Abschnitten: „Gesundheit und Sicherheit der Fahrgäste“, „Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter“, „Vorsichtssvorkehrungen in den Einrichtungen“ und „Vorsichtsvorkehrungen im Verkehrsbereich“.

„Das Zertifikat, das von internationalen Zertifizierungsorganisationen ausgestellt wird, dokumentiert die Erfüllung hoher Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen bei Fluggesellschaften, Flughäfen und anderen Transporteinrichtungen, aber auch im Wohnbereich und in öffentlichen Ernährungseinrichtungen“, hieß es im Ministerium.

„Gesundheit und Sicherheit der Fahrgäste“

Hier geht es um Vorsichtsmaßnahmen für Touristen vom Zeitpunkt ihrer Ankunft im Land an bis zur Abreise. Die Liste umfasst die Beschränkung des Zugangs zu den Terminals für Passagiere ohne Schutzmasken, die Bereitstellung kostenloser Masken, den Einsatz vonWärmebildkameras zur Messung der Körpertemperatur am Eingang zu Flughafengebäuden, eine ausreichende Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln und Desinfektionskabinen sowie besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Passagiere, die als potenzielle Risikogruppe definiert sind.

„Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter“

Das Maßnahmenpaket zielt darauf ab, die körperliche und geistige Gesundheit des Personals im Verkehr, in den Wohngebäuden und in öffentlichen Verpflegungseinrichtungen zu gewährleisten. Zu einem verbindlichen Standard gehören hier hygienebezogene Schulungen, psychologische Unterstützung, Bereitstellung der erforderlichen medizinischen Ausrüstung und Überwachung der Körpertemperatur mithilfe von Wärmebildkameras.

Auch sind flexible Arbeits- und Ruhezeiten sowie die Durchführung von Gesundheitstrainings, darunter bezüglich der persönlichen und industriellen Hygiene, und regelmäßige Gesundheitskontrollen vorgesehen.

„Vorsichtsvorkehrungen in den Einrichtungen“

Hier geht es um Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Epidemie. Um Neuinfektionen vorzubeugen, wurden spezielle Vorkehrungen entwickelt, die in Wohngebäuden, Verpflegungseinrichtungen und Unterhaltungsbereichen getroffen werden sollten. Vorgesehensind unter anderem Maßnahmen wie Einhaltung der sozialen Distanz, Begrenzung externer Kontakte und Isolation vorgesehen.

„Vorsichtsvorkehrungen im Verkehrsbereich“

Hier geht es um Regeln für den Luft-, Land- und Seeverkehr. Das Zertifizierungsprogramm legt Anforderungen in Bezug auf Schulungen für Mitarbeiter im Transportsektor, die Überwachung des Gesundheitszustands des Personals, die Desinfektion von Fahrzeugen und die Organisation des Personenbeförderungssystems gemäß den Standards für die Einhaltung der sozialen Distanz fest.

