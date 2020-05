Tourismus ankurbeln: Behörden in Peru versprechen freien Zugang zu Machu Picchu

Die peruanische Regierung will in der zweiten Jahreshälfte einen freien Eintritt in die Inka-Zitadelle von Machu Picchu für Minderjährige und Menschen im Alter von über 60 Jahren aus dem In- und Ausland gewähren. Dies ist Teil der Maßnahmen zur Wiederbelebung des von der Corona-Krise lahmgelegten Tourismus, berichten örtliche Medien.