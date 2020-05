Manuela Schwesig verkündet Heilung nach Krebs-Therapie

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat in einer am Dienstag auf sozialen Netzwerken publizierten Videobotschaft den erfolgreichen Abschluss ihrer Krebs-Therapie bekanntgegeben.

Fast genau acht Monate, nachdem sie ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich machte und sich in Therapie begab, trat die 45-Jährige – mit neuem Kurzhaarschnitt statt Perücke – vor einem blauem Frühlingshimmel – mit der Neuigkeit auf:

„Ich bin wieder gesund.“

Von guten Mächten wunderbar geborgen...Vielen Dank für die großartige Unterstützung in den letzten Monaten🙏❤️ #fightcancer pic.twitter.com/o0QC1NJx6f — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) May 12, 2020

Die SPD-Politikerin, die ihr Amt trotz Therapie fast ohne Einschränkungen weitergeführt hatte, dankte für die große Anteilnahme.

„Es war der bislang schwerste Kampf in meinem Leben“, sagte Schwesig vor der Presse.

Sie bleibe aber in medizinischer Behandlung und unter Kontrolle, weil es – wie für andere Krebspatienten auch – keine Garantie gebe und ein Restrisiko bleibe.

In den nächsten Wochen wird die Ministerpräsidentin in Reha gehen, um neue Kraft zu schöpfen. Dem Vernehmen nach soll das etwa drei Wochen dauern. Zu wichtigen Beratungen – etwa zur Bewältigung der Corona-Krise – will sie sich telefonisch zuschalten lassen.

Manuela Schwesig

Die aus Brandenburg stammende SPD-Politikerin hatte zunächst als Stadtvertreterin in ihrer Wahlheimat Schwerin auf sich aufmerksam gemacht. 2008 wurde sie Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern, wechselte 2013 dann aber als Bundesfamilienministerin nach Berlin. Im Sommer 2017 kehrte sie zurück, um dem an Krebs erkrankten damaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering (SPD) im Amt nachzufolgen.

