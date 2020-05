Grenze zwischen Deutschland und Österreich am 15. Juni geöffnet – Agentur

Das Kanzleramt in Wien bestätigte am Mittwoch der APA, schon ab diesem Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Die Bundesregierung will bei ihrer Sitzung an diesem Mittwoch über weitere Schritte beraten.

Kurz hatte bereits am Dienstagabend in der Sendung „10vor10“ des Schweizer Fernsehens gesagt, dass er eine Grenzöffnung im Juni erwarte. Wie das Bundeskanzleramt in Wien weiter mitteilte, strebt Österreich auch eine Liberalisierung des Grenzregimes mit seinen anderen Nachbarländern an.

Die österreichische Tourismuswirtschaft ist stark von deutschen Sommerurlaubern abhängig. Vor allem drängte die Branche aber auf Klarheit, was die Sommersaison betrifft. Sie verwies auf Buchungen von deutschen Stammgästen, die Zusagen für neue österreichische Gäste erschwerten.

Die EU-Kommission wollte ihre Leitlinien für eine schrittweise Grenzöffnung am Mittwoch beschließen.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden in Deutschland (Stand: 12. Mai, 09:00 Uhr) 170.508 Corona-Fälle und 7533 Todesopfer registriert. In Österreich wurden laut den gestrigen Angaben des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 15.894 Corona-Kranke und 623 Todesfälle bestätigt.

