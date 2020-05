Genehmigte Demo in Cottbus aufgelöst: Grund - zu viele Teilnehmer

Eine kurzfristig erlaubte Demonstration des rechtsgerichteten Vereins „Zukunft Heimat“ gegen die Corona-Beschränkungen in Cottbus ist am Dienstagabend aufgelöst worden. Einer Polizeisprecherin zufolge hätten sich auf dem Altmarkt deutlich mehr als die in der Pandemie erlaubten 50 Personen versammelt. Sicherheitsabstände seien nicht gewahrt worden.