„Millionenstarker“ stinkender Käferschwarm treibt Paar aus ihrem Haus in Thailand – Video

Etwa eine Million „stinkender“ Käfer hat ein Haus in der Provinz Uthai Thani in Thailand angegriffen und die Familie aus ihrem Haus getrieben. Darüber schreibt das Nachrichtenportal „AsiaOne“.

Die Invasion ereignete sich nach einem heftigen Regen am 10. Mai. Die Käfer setzten sich am Boden, an den Wänden und an der Decke fest. Mehr noch – sie begannen einen scheußlichen Geruch zu verbreiten.

Der Besitzer des Hauses, der 39-jährige Jetsada Phaibong, und seine Frau versuchten, die unzähligen Käfer wegzufegen, doch das misslang. Das Paar griff auch auf Insektizide zurück, doch die Käfer erwiesen sich als zäh und blieben leben.

Das Paar musste die Nacht draußen vor dem Haus verbringen. Später bat es die lokalen Behörden um Hilfe, um die Käfer loszuwerden.

om/sb