Geld für Kinder: US-Stiftung verzichtet auf Spende von Rapper 6ix9ine und nennt Grund dafür

Nach einer Spende von 200.000 US-Dollar von dem Brooklyner Rapper 6ix9ine (Daniel Hernandez) teilte die Organisation mit, dass sie für das großzügige Angebot von Herrn Hernandez dankbar sei – „aber wir haben diese Spende zurückgewiesen“. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass die Politik der Organisation, die sich mit Problemen von Kindern befasst, darin bestehe, dass „wir Gelder von Spendern ablehnen, deren Aktivitäten unserer Mission und unseren Werten nicht entsprechen“.

Der Rapper soll diese Entscheidung als „grausam“ bezeichnet haben. Dies schrieb er Medienberichten zufolge in einem Instagram-Posting, das er später löschte.

Probleme mit dem Gesetz

Wegen der erhöhten Corona -Ansteckungsgefahr in Gefängnissen hatte der amerikanische Bezirksrichter Paul A. Engelmayer den Rapper, der an einer Asthmaerkrankung leidet, Anfang April entlassen. Den Rest seiner Haftstrafe von vier Monaten soll er zu Hause absitzen.

2018 wurde Tekashi 6ix9ine unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes und der Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall festgenommen. Er soll mit der kriminellen Gruppe Nine Trey Gangsters, einer Splittergruppe der Bloods-Gang aus Los Angeles, in Verbindung gebracht werden können. Während des Prozesses sagte der Rapper gegen Mitglieder der Gang aus und zeigte in einem Schreiben an den Richter Reue für seine Taten. Schließlich wurde er zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

