Bus kracht in Hamburgs Bahnhofsgebäude, zwei Verletzte – Fotos

😱 #Hamburg

Quelle: dpa/Daniel Bockwoldt

Foto: imago images/Blaulicht News

Bus kracht in Bahnhof – und bleibt über Rolltreppe hängen

Bus crashes into the station - and gets stuck on the escalator

公交車撞到車站-並卡在自動扶梯上

📺https://t.co/YabO0Ohl8Ehttps://t.co/gSKbaSLzck pic.twitter.com/sdwuWImbUZ