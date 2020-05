Wegen Werbung für „Wundermittel“ gegen Corona: Australische Behörde verhängt Strafe gegen „Kirche“

Die australische Arzneimittelbehörde hat gegen die Zweigstelle der „Genesis II Kirche für Gesundheit und Heilung“ MMS Australia eine Strafe in Höhe von insgesamt 151.200 australische Dollar (über 90.000 Euro) für rechtswidrige Werbung für Miracle Mineral Solution (MMS) verhängt, das angeblich auch gegen die Covid-19-Erkrankung helfen soll.

Dies geht aus einer auf der Webseite der TGA (Therapeutic Goods Administration) am Mittwoch veröffenlichten Mitteilung hervor.

„Die TGA ist besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die durch die Einnahme von MMS verursacht werden können, und hat eine aktualisierte Sicherheitswarnung veröffentlicht, um die Verbraucher vor Online-Angaben zu Miracle Mineral Solution (MMS) zur Behandlung, Heilung, Vorbeugung oder Linderung von Krankheiten, darunter der COVID-19-Erkrankung, zu warnen“, heiß es in der Mitteilung.

Es gebe keine klinischen, wissenschaftlich anerkannten Beweise dafür, dass MMS jede Krankheit heilen oder lindern könne, hieß es. Die Anwendung von MMS berge ernsthafte Gesundheitsrisiken und könne zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und starker Dehydration führen, was in einigen Fällen zu Krankenhausaufenthalten führen könne, so die Behörde.

MMS werde häufig als Rohreinigungstropfen vermarktet und könne unter verschiedenen Namen, darunter Miracle Mineral Supplement, angeboten werden, hieß es in einer weiteren, kürzlich veröffentlichten Erklärung der Behörde. Es enthalte eine hohe Konzentration an Natriumchlorit, einer Chemikalie, die als ein Textilbleichmittel und ein Desinfektionsmittel verwendet werde, warnte die TGA.

Produkte mit hohem Gehalt an Natriumchlorit stellten beim Verzehr ein ernstes Gesundheitsrisiko dar und sollten mit den entsprechenden Warnhinweisen gekennzeichnet werden.

„Genesis II Kirche für Gesundheit und Heilung“

Der US-amerikanische Ingenieur Jim Humble, ehemals Scientology-Mitglied, hat seine Gemeinschaft 2010 gegründet. Die Mitglieder der Gemeinde glauben, es sei ihr spiritueller Auftrag, die Menschheit zu retten.

Jeder Einzelne sei für die Gesundheit aller Menschen verantwortlich. Die Wirkung von MMS soll er im Jahr 1998 entdeckt haben. Humble gilt als Erfinder von Nahrungsergänzungsmitteln mit Desinfektionsmitteln, die inzwischen in einigen Ländern verboten wurden.

pd/mt