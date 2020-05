„Bis dass der Tod uns scheidet“: US-Paar nach 61 Jahren Ehe am selben Tag an Corona gestorben

In den USA haben sich Ehepartner mit dem Coronavirus angesteckt und sind zusammen an einem Tag gestorben. Über diese traurige Geschichte berichtet die Lokalzeitung „St. Louis Post-Dispatch“.

Die Ehegatten Patricia und Bill Olwig aus der US-amerikanischen Stadt St. Louis waren seit 61 Jahren verheiratet und wohnten seit kurzem in einem Pflegeheim, als sie gleichzeitig zu husten begannen und Fieber bekamen. Einige Zeit später, nachdem Bill die ersten Symptome gezeigt hatte, wurde ihm schlecht, wonach der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sechs Stunden später wurde auch seine Ehefrau hospitalisiert.

Es stellte sich weiterhin heraus, dass das Ehepaar mit Covid-19 infiziert war. Patricia und Bill wurden an die Beatmungsgeräte angeschlossen. Unter der Annahme, dass beide Patienten an der Infektion jederzeit sterben könnten, luden ihre Verwandten einen Priester ein. Das Video-Gebet sahen sich über 30 Menschen an – darunter Kinder, Enkel und Urenkel des Ehepaars.

Die Ärzte gaben dann den Angehörigen des Ehepaars den Ratschlag, die Sterbenden von der künstlichen Beatmung abzutrennen. Bald wurde gemeldet, Bill sei tot. Patricia überlebte ihren Ehemann nur um 40 Minuten.

