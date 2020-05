Frühling nach russischer Art: Schnee Mitte Mai in Sankt Petersburg – Fotos

Wetter-Hammer: Im Netz tauchen zahlreiche Aufnahmen auf, die den unerwarteten Wintereinbruch Mitte Mai in einigen Städten Russlands zeigen.

Am frühen Donnerstag konnten Menschen von ihren Fenstern aus sowie Passanten in Sankt Petersburg Faulschnee beobachten. Das Wintersymbol war auch auf vielen geparkten Autos, auf dem Rasen, Bäumen und Frühlingsblumen zu sehen.

Internet-Nutzer posten aktiv Foto- und Videobeweise:

Schneeflocken waren auch in den Regionen Pskow, Nowgorod und Murmansk zu sichten.

Мощный снегопад обрушился на Мурманскую область https://t.co/X9PznDzKqX pic.twitter.com/xroZgk5NKN — РИА Новости (@rianru) May 14, 2020

Мурманск на связи



Шло 14 мая



Нас опять засыпало снехом

🌨️🌨️🌨️ pic.twitter.com/aKd9LVmOVi — Приключения Кратоса в России (@kratos_v_rossii) May 13, 2020

​

Heißer Mai in Sibirien

Zugleich bricht das aktuelle Wetter in Sibirien alle Rekorde. In Nowosibirsk liegt die Temperatur bei sommerlichen 30 Grad. In Omsk und Tomsk wurden bereits Medienberichten zufolge 35 Grad registriert.

ak/ae