Wildkamera fängt zwei Bärchen beim „Baum-Tanz“ ein – Video

Eine Wildkamera im russischen Nationalpark Leopardenland hat eine Braunbär-Familie gefilmt und festgehalten, wie sich zwei kleine Bärenjungen am Baum den Rücken kratzen. Die Bewegungen muten wie ein Tanz an. Die Mutter der Tiere bummelt indes in der Nähe herum. Das Video ist auf der Webseite des Parks zugänglich.