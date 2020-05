Einreiseregeln an deutschen Grenzen für Familien gelockert

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, gelten nun wichtige familiäre Anlässe wie Hochzeiten, Begräbnisse oder religiöse Feiern als triftige Gründe, um nach Deutschland einreisen zu können. Erlaubt sei auch die Einreise für ein Studium oder eine Berufsausbildung, ebenso wenn jemand nach seiner Eigentums- oder Mietwohnung schauen wolle.

Die Lockerungen beziehen sich nur auf die Landbinnengrenzen. Für die Luftgrenzen zu Italien und Spanien sollen die Regeln unverändert bleiben. Auch Einreisen aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen seien weiterhin nicht gestattet. Die Bundespolizei kündigte an, an den Grenzen zu Frankreich, zur Schweiz, zu Österreich, Italien sowie zu Spanien weiterhin temporäre Grenzkontrollen durchzuführen. Ab Samstag könne die Grenze an jedem Übergang und nicht mehr nur an dafür zugelassenen überschritten werden.

Seit Wochen dürfen nach Deutschland nur diejenigen einreisen, die einen wichtigen Grund vorweisen können. Das sind beispielsweise Lastwagenfahrer, Angehörige medizinischer Berufe oder Berufspendler aus der Grenzregion. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Kontrollen Mitte März angeordnet, um die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in Deutschland zu verlangsamen.

