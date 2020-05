Erstmals seit 85 Jahren: Frauen können als Fahrerinnen in Moskauer U-Bahn arbeiten

Den Berufsweg des U-Bahn-Fahrers konnten in Russland seit der Gründung der Moskauer U-Bahn vor 85 Jahren nur Männer wählen – vor allem wegen der schweren Arbeitsbedingungen. Nun hat sich die Situation verändert: ab 2021 können sich auch Frauen bei einer Linie bewerben. Der Chef der Moskauer U-Bahn, Wiktor Koslowski, gab dazu einen Kommentar.

„Ab 2021 können Frauen als U-Bahn-Fahrerinnen arbeiten. Jetzt wird die erste Gruppe aus dem Kreis der U-Bahn-Mitarbeiterinnen ausgebildet. Sie werden moderne und komfortable Züge ‚Moskwa’ fahren. Höchstwahrscheinlich bei der Linie ‚Filjowskaja’ “, sagte Koslowski.

Ihm zufolge sind die Anforderungen an die Kandidatinnen für die Ausbildung zur U-Bahn-Fahrerin sehr hoch – vor allem an ihren Gesundheitszustand.

Nachdem die zukünftigen Fahrerinnen aus der ersten Gruppe ihre Unterlagen eingereicht und das Einstellungsgespräch bestanden hatten, wurden sie auch psychologischen Tests auf Stresstoleranz unterzogen.

Im März hatte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin das Verbot für den Beruf der U-Bahn-Fahrerin aufgrund der inzwischen komfortableren Arbeitsbedingungen aufgehoben. Die ersten 25 Frauen erlernen bereits diesen Beruf. In den nächsten fünf Jahren kann die Moskauer Metro rund 500 Fahrerinnen ausbilden und einstellen.

Die Moskauer U-Bahn wurde am 15.Mai 1935 eröffnet. Mit 206 Stationen und zwölf Linien ist sie eine der am stärksten in Anspruch genommenen U-Bahnen weltweit. Sie gehört auch zu den U-Bahn-Systemen mit den tiefsten Tunneln und Bahnhöfen der Welt.

sm/gs/sna