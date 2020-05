„Viel Herzblut hingegeben“ – Russlands Verteidigungsamt zu Hilfe für Serbien

Durch gemeinsame Anstrengungen von Militärspezialisten Russlands und Serbiens ist es gelungen, die Corona-Lage in diesem Balkanland zum Besseren zu wenden. Das gab der Befehlshaber der Truppen für den Strahlen-, chemischen und biologischen Schutz des russischen Wehrbezirks West, Generalmajor Michail Tschernyschow, am Samstag bekannt.

„Heute verlassen erste Einheiten des vereinten Trupps der russischen Streitkräfte die gastfreundliche Republik Serbien. Durch gemeinsame Anstrengungen der Regierung Serbiens, seines Verteidigungsministeriums und des vereinten Trupps Russlands haben wir die Coronavirus-Epidemie zum Besseren wenden können. Wir haben viel Kraft aufgebracht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ich danke allen für das viele Herzblut, das ihr für die Umsetzung dieser Aufgaben hingegeben habt“, sagte Tschernyschow.

Auf dem Militärflugplatz Batajnica bei Belgrad fand am Samstag eine Zeremonie statt, in deren Rahmen russische Militärspezialisten, die seit 3. April in Serbien im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie im Einsatz gewesen waren, verabschiedet wurden. Der Veranstaltung wohnten der Verteidigungsminister, Aleksandar Vulin, und der Generalstabschef Serbiens, General Milan Mojsilović, sowie der russische Botschafter in Belgrad, Alexander Bozan-Chartschenko, bei.

Am 9. Mai hatte das serbische Verteidigungsministerium russische Militärexperten für ihren Beitrag zur Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit des Landes mit Medaillen und Ehrenurkunden gewürdigt.

Sars-Cov-2 in Serbien

In Serbien sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität nach dem Stand zum Samstag, um 14.32 Uhr, 10.438 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. 225 Menschen sind gestorben. Weltweit haben sich mehr als 4,5 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. 308.165 sind gestorben.

ns/ae/sna