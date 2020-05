Französischer Billigflieger absolviert den längsten Inlands-Nonstopflug

Das Flugzeug A350-900 startete demnach um 10.51 Uhr am Donnerstag von der Südpazifik-Insel Tahiti, die zum französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien gehört, und landete um 15.40 Uhr am Freitag am Flughafen Orly. Die Flugzeit habe 16.49 Stunden betragen und die Strecke mehr als 16.129 Kilometer ausgemacht.

Am Dienstag, dem 12. Mai 2020, hatte das Flugzeug zunächst einen Frachtflug von Orly nach Tahiti-Faa'a mit einer Zwischenlandung in Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) durchgeführt. Die Maschine brachte 20 Tonnen Medikamente für Französisch-Polynesien.

„Wir sind froh und stolz, dass wir diesen Rekordflug unter diesen außergewöhnlichen Umständen durchführen konnten“, äußerte Muriel Assouline, Geschäftsführerin der „French bee“. Bei Airbus A350-900 handle es sich um das in Bezug auf die Energieeffizienz fortschrittlichste Flugzeug der Welt, sagte sie.

Laut dem Direktor für Flugbetrieb, Ludovic André, wurde der Flug unter Standardleistungsbedingungen des Airbus A350 in einer durchschnittlichen Höhe von 12.500 Metern durchgeführt. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs habe 940 Stundenkilometer betragen.

A l'aller, notre bel avion avait à son bord environ 20 tonnes de fret essentiellement médical en direction de Papeete.



Credit photo 📸: © Bruno Levionnois / ©Bruno Muthelet / © Jerome Foissac / pic.twitter.com/IrNiQXm3Iz — French bee (@flyfrenchbee) May 15, 2020

​

Record du monde battu ! @flyfrenchbee est fière d’annoncer qu’elle a effectué avec l’un de ses Airbus #A350900 le plus long vol commercial domestique sans escale : 16129 km entre Tahiti et Paris-Orly en 16h49. — French bee (@flyfrenchbee) May 15, 2020

​

Der bisherige Rekord war im März aufgestellt worden: Damals hatte der Sender BFMTV berichtet, dass eine Maschine der Fluggesellschaft „Air Tahiti“ einen Flug von Französisch-Polynesien nach Paris unternommen habe, der abgesehen von Versuchsflügen zum längsten in der Geschichte der Zivilluftfahrt geworden sei.

Es handelte sich dabei allerdings um einen Zwangsrekord: Normalerweise führen Linienflugzeuge, die von Papeete auf der Insel Tahiti nach Paris fliegen, eine Zwischenlandung in Los Angeles durch. Wegen der Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus hatten die US-Behörden jedoch ihren Luftraum für Flugzeuge aus den Schengen-Ländern gesperrt. Das Flugzeug überwand die 15.715 Kilometer lange Strecke im Laufe von 16,5 Stunden.

Im Oktober 2019 hatte eine Boeing 787-9 einen Flug von New York nach Sydney innerhalb von 19 Stunden und 16 Minuten absolviert. Es handelte sich dabei jedoch um einen Testflug.

asch/ae