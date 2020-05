Russland liefert drei Gewebe-Partien für Schutzmasken an den Iran

Russland hat während der Corona-Krise drei Partien von Gewebe, das für die Herstellung von Schutzmasken nötig ist, als humanitäre Hilfe an den Iran geschickt. Das teilte der Presseattache der russischen Botschaft in Teheran, Andrej Ganenko, am Sonntag gegenüber der Agentur RIA Novosti mit.