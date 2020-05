Sieben IS-Kämpfer flüchten aus Gefängnis in Syrien – Sana

Sieben Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch Daesh; IS)* sind laut der staatlichen syrischen Agentur Sana aus dem Gefängnis in der Provinz Al-Hasaka im Nordosten des Landes geflüchtet.

Wie die Agentur am Sonntag unter Verweis auf örtliche Quellen mitteilte, seien die Terroristen aus dem Gefängnis „Al-Hol“ geflohen, das unter Kontrolle der von den USA unterstützten arabisch-kurdischen „Demokratischen Kräfte Syriens“ (SDF) steht.

Laut den Quellen haben SDF-Gruppen einen Alarmzustand ankündigt, um nach den geflohenen Terroristen zu suchen.

„Demokratische Kräfte Syriens“

Die „Demokratischen Kräfte Syriens“ sind ein im Oktober 2015 gebildetes Militärbündnis im Bürgerkrieg in Syrien. Die Gebiete im Nordosten Syriens werden von den US-gestützten „Demokratischen Kräften Syriens“ kontrolliert. Damaskus hatte das Vorgehen der SDF als illegitim erklärt und deren Kämpfer als Separatisten eingestuft.

Offiziell stehen die arabisch-kurdischen Formationen nicht im Krieg mit der syrischen Armee und führen Kampfoperationen gegen den „Islamischen Staat“ durch.

Bewaffneter Konflikt in Syrien

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über den „IS“* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Gebieten des Landes werden weiterhin Säuberungsaktionen gegen Militante geführt. Aktuell stehen eine politische Lösung, die Wiederherstellung Syriens und die Rückkehr von Flüchtlingen im Vordergrund.

*Terrorvereinigung, in Russland und Deutschland verboten

ns/ae