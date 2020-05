Mysteriöser Fisch erweist sich als Blutsauger – Foto

Der Niederländer Thomas van der Es hat beim Angeln am See im Nationalpark Biesbosch eine Riesenkreatur gesehen, die aus dem seichten Wasser in Ufernähe auftauchte. Das Tier ähnelte einem Aal, schreibt die britische Zeitung „Daily Star“.

fischeDer Mann fotografierte das Tier und schickte das Foto an eine Organisation für die Erforschung von Reptilien, Amphibien und Fischen. Laut den Wissenschaftlern handelt es sich um ein Meerneunauge – einen selten vorkommenden Fischparasiten. Van der Es zufolge werden solche Fische einmal in zehn bis 20 Jahren gesehen. Das Meerneunauge hat Hunderte scharfe Zähne, mit denen es in einen Fisch beißt und sein Blut saugt, bis dieser stirbt.

Boswachter Thomas van der Es spot een wel heel zeldzaam dier in de Biesbosch https://t.co/0mAi0c1EAk — AD Rivierenland (@ADrivierenland) May 6, 2020

​Nach Vermutung des Anglers war der im Meer heimische Fisch in den See hineingeschwommen und in der Richtung Fluss unterwegs, um dort zu laichen.

Zuvor war r über seltene blaue Ozeanschnecken, oder blaue Drachen, berichtet worden, die im US-Bundesstaat Texas im üstengewässer auftauchten und viel Aufsehen erregten.

ls/mt

