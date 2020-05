Wie ein stiller Tsunami: Prächtige Wolke gleicht einer riesigen Welle – Video

Einige Wolken können Zeichen für einen kommenden Sturm sein, aber dieses ungewöhnliche Phänomen ist ein reines Beispiel dafür, wie prächtig und bizarr die Natur sein kann.

Schauen Sie sich diese Wolke an, die plötzlich am Himmel über einem Einkaufszentrum in den USA auftauchte, und die Leute, die sie filmen, um diese spektakuläre Naturschau in Erinnerungen aufzubewahren.

om/mt