Die Politik des US-Unternehmens Apple in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten, darunter auch vor Strafverfolgung, gefährdet laut dem US-Staatsanwalt William Barr die nationale Sicherheit der USA und ist inakzeptabel.

Bei einer Pressekonferenz am Montag im Zusammenhang mit der Untersuchung eines bewaffneten Angriffs auf einen Luftwaffenstützpunkt in Florida erinnerte Barr daran, dass Apple Daten auf Geräten so verschlüssele, dass sie nur für Benutzer zugänglich seien.

Gefährliche Konsequenzen

„In Fällen, in denen ein (Apple-) Benutzer ein gewalttätiger Verbrecher ist, der Menschen schmuggelt und Kinder bedroht, haben die Entscheidungen von Apple gefährliche Konsequenzen für die öffentliche und nationale Sicherheit. Meiner Meinung nach ist dies inakzeptabel“, erklärte Barr auf einer Pressekonferenz.

Laut dem Generalstaatsanwalt brauchten die Strafverfolgungsbehörden vier Monate, um das Smartphone des Verbrechers zu knacken, da Apple sich geweigert hätte, zu helfen. Barr betonte, dass der Täter mit der Terrorvereinigung „Al-Qaida“* verbunden war.

Kooperation mit großen Technologieunternehmen

Nach eigenen Worten habe Barr im vergangenen Jahr Kooperationsoptionen mit großen Technologieunternehmen erörtert, doch es sei ihm nicht gelungen, in dieser Angelegenheit voranzukommen.

Der Generalstaatsanwalt fügte hinzu, dass Saudi-Arabien bei der Ermittlung eng mit der amerikanischen Seite zusammengearbeitet und zusammen mit dem Pentagon einen neuen Mechanismus zur Überprüfung von Kandidaten für eine Ausbildung in den Vereinigten Staaten ausgearbeitet habe, damit ein solcher Vorfall nicht erneut auftreten könne.

Schießerei in Florida

Im Dezember 2019 wurden bei einer Schießerei auf einer Militärbasis in Florida vier Menschen getötet, darunter der Schütze, acht weitere wurden verletzt. Als Angreifer erwies sich ein Soldat aus Saudi-Arabien, Mohammed Saeed Alshamrani, der auf dem Militärstützpunkt ausgebildet wurde. Das Pentagon kündigte daraufhin die Beendigung der operativen Ausbildung aller in den Vereinigten Staaten studierenden saudi-arabischen Militärangehörigen auf unbestimmte Zeit an.

*Terrorvereinigung, in Russland und Deutschland verboten

ek/mt/sna