Corona-Impfstoff: US-Unternehmen verkündet erfolgreiche Tests an Menschen

Das Unternehmen begann demnach schon im April, den neuen Impfstoff an Freiwilligen zu testen. Moderna teilte mit, dass nach der Einnahme des Impfstoffes unter Kennzeichnung „mRNA-1273“ die Anzahl der Antikörper im Blut der Freiwilligen entweder höher als bei den von Coronavirus genesenen Menschen oder auf dem gleichen Niveau gewesen sei.

Dem Unternehmen zufolge erwies sich der Impfstoff als sicher – bei den Beteiligten wurden keine Komplikationen nach der Einnahme des Medikaments nachgewiesen. Moderna plant, dass die letzte Phase für die Fertigstellung des Protokolls der klinischen Prüfungen im Juli beginnen werde.

Zudem stellte die Nachrichtenagentur Reuters fest, dass der Aktienkurs von Moderna nach der Veröffentlichung der Mitteilung über den Corona-Impfstoff um 25 Prozent gestiegen sei.

Anfang Mai hatte der amerikanische Fernsehsender NBC-News unter Berufung auf eine Quelle in der Administration von US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass sich in den USA mindestens 14 Impfstoff-Arten gegen das Coronavirus im Rahmen des Programms „Operation Warp-Geschwindigkeit“ in Entwicklung befänden. Ziel des Programms sei es, drei bis vier Impfstoff-Arten zu schaffen, die schon im nächsten Jahr verwendet werden könnten.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind weltweit mehr als 4,7 Millionen Ansteckungsfälle registriert worden. Dabei beträgt die Zahl der Todesopfer 316.898 Menschen.

ac/mt/sna