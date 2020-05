Irak: Zwei Raketen treffen Grüne Zone in Bagdad – Medien

In der Nacht auf Dienstag sind zwei Raketen in dem hoch gesicherten Regierungsviertel in Bagdad eingeschlagen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Grünen Zone, wo viele Botschaften und internationale Organisationen ihren Sitz haben. Dies berichtet der Fernsehsender „Al-Sumaria“ unter Berufung auf eine Quelle aus den Sicherheitskreisen.