Helle Feuerkugel in Sibirien gesichtet – Video

Im Netz ist ein Video veröffentlicht worden, das den Absturz eines Himmelobjektes in der sibirischen Region Krasnojarsk zeigen soll.

In dem Video ist zu beobachten, wie plötzlich und für einen kurzen Augenblick ein helles Objekt am Himmel auftaucht. Diese helle Feuerkugel nähert sich der Erde und verglüht.

Viele Augenzeuge teilen im Netz mit, dass sie auch einen lauten Knall gehört hätten.

Der Direktor des Astronomischen Observatoriums der Staatlichen Universität von Irkutsk, Sergej Jasjew, bestätigte gegenüber der Zeitung „Rossijskaja Gaseta“, dass es sich bei dem Himmelskörper, den Augenzeugen in der Nacht auf Dienstag am Himmel der Region Krasnojarsk gesehen haben, um einen Meteoriten handelt. Er betonte, dass Dutzende ähnliche astronomische Ereignisse alljährlich in der Welt registriert würden.

„Dies ist dank der großen Zahl an Überwachungskameras und Dashcams möglich geworden“, erläuterte er.

ak/sb/sna