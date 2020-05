Italien kehrt langsam zurück zur Normalität: Rund 90 Prozent aller Geschäfte wieder geöffnet

Am Montag traten die Lockerungen der Einschränkungen in Kraft, die Mitte März von der italienischen Regierung zur Eindämmung des Coronavirus getroffen worden waren. Dank diesen Lockerungen wurden insbesondere Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Bars und Friseursalons geöffnet.

Allerdings halten sich die Geschäfte immer noch an Sicherheitsmaßnahmen, die die Ansteckungsgefahr bei ihren Kunden mindern können. Diese werden direkt beim Eingang aufgefordert, Schutzhandschuhe anzuziehen. Außerdem wird die Kleidung von den Mitarbeitern nach dem Anprobieren mithilfe eines Dampfreinigers desinfiziert.

Was die Gastronomiebranche betrifft, so wurden nach Angaben des italienischen Gastronomieverbands FIPE rund 70 Prozent aller Restaurants und Bars in der letzten Phase der Lockerungen geöffnet. Dabei müssen die Restaurants einen Mindestabstand der Tische sicherstellen und ihren Besuchern Mittel zur Händedesinfektion anbieten. Wie einige Vertreter der Gastronomiebranche aus Rom mitteilten, habe sich die Anzahl der Sitze aufgrund der neuen Regeln halbiert.

Der Verband Confcommercio stellte fest, dass in der neuen Phase der Lockerungen insgesamt mehr als 800.000 Gastronomiebetriebe und Geschäfte öffneten.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind weltweit mehr als 4,6 Millionen Ansteckungsfälle registriert worden. Dabei beträgt die Zahl der Todesopfer 297.380 Menschen.

ac/mt