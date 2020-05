Unwetter in USA verursacht Dammbrüche – Video

"Das State Emergency Operations Center ist bereits aktiviert und völlig für die Rückmeldung engagiert", sagte die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer. Staatsbeamte aus mehreren Abteilungen seien demnach den ganzen Tag vor Ort gewesen. In der Umgebung von Schulen wurden Notunterkünfte für Einwohner des Bezirks eingerichtet.

Der National Weather Service (NWS) rief für die Gebiete stromabwärts der Dämme einen Sturzflutnotfall aus.

Der NWS teilte am Dienstag mit, dass in dem Midland County (Michigan) am Sonntag mehrere Zoll Regen gefallen seien, was zu einem „enormen“ Wasserzufluss geführt habe. In der Region wurden infolgedessen mehr als 50 Straßen gesperrt.

ao/mt