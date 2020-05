Video: Auto in Australien kracht in Kleidungsgeschäft - Zwölf Verletzte

Der Vorfall ereignete sich in Greenacre, einem Vorort der australischen Stadt Sydney. Auf den Videoaufnahmen, die später bei Twitter gepostet wurden, war klar zu sehen, wie ein SUV an einer Ampel zuerst in ein stehendes Fahrzeug und anschließend in ein islamisches Kleidungsgeschäft „Hijab House“ krachte. Nach Angaben der Polizei wurden dabei der Fahrer und elf Fußgänger, darunter Frauen zwischen 18 und 30 Jahren, verletzt. Allerdings seien keine der Verletzungen lebensbedrohlich.

Auf den Videoaufnahmen war auch zu sehen, wie nach dem Aufprall des SUV dichte Qualmwolken aufsteigen. Der 51-jährige Fahrer soll das Auto vor ihm regelrecht angeschoben haben, bis seine Reifen qualmten.

#BREAKING: Distressing footage of a car slamming into #HijabHouse days before Eid in Greenacre NSW. Numerous girls injured. pic.twitter.com/r8KjUfgCTG — Rayane Tamer (@rayane_tamer) May 21, 2020

​Doch der SUV-Fahrer habe immer weiter von hinten geschoben, bis sein Auto zur Seite gedrängt wurde. Danach schoss der SUV weiter in das Geschäft, das islamische Mode vertreibt. Der Polizei zufolge hatte der SUV-Fahrer auch früher gegen die Verkehrsregeln verstoßen.

Nach Angaben der Polizei sei zu diesem Zeitpunkt immer noch unklar, ob der Mann mit Absicht gehandelt hatte.

ac/mt/dpa