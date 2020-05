Kein Witz: Peruanischer Bürgermeister legte sich in Sarg - um Quarantäne-Strafe zu entgehen

Jaime Rolando Urbina Torres, der Bürgermeister des Bezirks Tantara der Provinz Castrovirreyna im Westen Perus, hat sich laut dem Portal El Comercio bei Polizei-Besuch in einen Sarg gelegt und so getan, als wäre er tot. All das, um nicht bei der Verletzung von Ausgangssperre und Quarantänemaßnahmen ertappt zu werden.