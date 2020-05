Bulgarien öffnet Grenzen für EU-Bürger und Schengen-Einwohner

Mitte März hatte Bulgarien seine Landesgrenzen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus geschlossen. Bulgarische Staatsbürger und ausländische Diplomaten, die in das Land einreisten, mussten sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen.

Nun darf jeder Bürger eines europäischen Landes in das Land einreisen, wenn er anschließend in eine zweiwöchige Quarantäne geht. Falls sein Aufenthalt im Land nicht länger als sieben Tage dauert, ist überhaupt keine Quarantäne erforderlich.

Laut dem Portal handelt es sich dabei tatsächlich um die Wiederaufnahme des internationalen Tourismus, wenn auch für geringe Zeiträume.

Kurzzeittouristen sowie Transitreisende werden sich nicht in Quarantäne begeben müssen. Die Besucher sollen an den sanitären Grenzkontrollstellen Erklärungen abgeben, in denen sie sich verpflichten, die auf dem Territorium Bulgariens geltenden Einschränkungsmaßnahmen zu befolgen.

Zuvor hatte Bulgarien die Lockerung der Grenzkontrollen mit den Nachbarstaaten Griechenland, Serbien und Rumänien vereinbart.

Nach Angaben des bulgarischen Nationalen Operativstabes zur Bekämpfung von Covid-19 ist die Zahl der Corona-Infizierten am Freitag im Vergleich zum Vortag um 41 auf 2372 gestiegen. Seit dem Ausbruch der Epidemie sind 125 Infizierte im Land gestorben, weitere 769 sind genesen.

asch/ae