Flugzeugunglück in Pakistan: Zwei Überlebende und 35 Tote bestätigt

Nach dem Flugzeugabsturz am Freitag in der Nähe des pakistanischen Flughafens Jinnah International sind Medienberichten zufolge 35 Todesopfer bestätigt worden. Mindestens zwei Menschen sollen den Absturz überlebt haben. Das Unternehmen Airbus hat bereits mitgeteilt, bei der Aufklärung des Unglücks zu helfen.

Laut der Hilfsorganisation „Edhi Foundation" wurden mittlerweile 35 Tote vom Unglücksort geborgen und an verschiedene Krankenhäuser übergeben. Ein Regierungssprecher der pakistanischen Provinz Sindh teilte mit, dass zwei Menschen wie durch ein Wunder die Katastrophe überlebt hätten. Beide würden sich momentan in einem stabilen Zustand befinden.

Der Flugzeughersteller Airbus äußerte seine Anteilnahme gegenüber allen Betroffenen und kündigte an, sich an der Aufklärung des Absturzes des Passagierflugzeuges Airbus 320 zu beteiligen.

Das Flugzeug war von Lahore nach Karatschi in Pakistan unterwegs und stürzte in einem Wohngebiet in der Nähe des Flughafens Jinnah International ab. Bei der verunglückten Maschine handelt es sich um einen Airbus 320 der Fluggesellschaft Pakistan International Airlines. Laut der Luftfahrbehörde sollen sich 91 Passagiere an Bord des Fliegers befunden haben.

Beim Absturz der Maschine PK 8303 sollen Häuser beschädigt worden sein – es soll auch Verletze geben. Medien berichten mit Verweis auf Behörden, dass eine technische Störung zum Unglück geführt haben könnte. Jedoch sei es zu früh, Schlussfolgerungen zu ziehen.

Der Absturz erfolgte nur wenige Tage nach der Entscheidung der pakistanischen Behörden, den Flugverkehr im Inland wieder aufzunehmen. Wegen der Corona-Pandemie sind internationale Flüge in das südasiatische Land noch bis Ende des Monats ausgesetzt.

mka/gs/sna