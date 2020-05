Sechs Terrorverdächtige im Nordkaukasus getötet

Russische Sicherheitskräfte haben in der islamisch geprägten Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus sechs Bewaffnete getötet, die mit der Terrormiliz IS * verbunden sein und Attentate geplant haben sollen. Beim Schusswechsel wurde ein Polizist verletzt, wie die Anti-Terror-Behörde NAK am Freitag mitteilte.