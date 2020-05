„Hitlers Alligator“ im Moskauer Zoo gestorben

„Gestern ist unser Mississippi-Alligator Saturn an Altersschwäche gestorben. Er war etwa 84 Jahre alt. Das ist ein durchaus erhebliches Alter. In freier Wildbahn leben Vertreter dieser Tierart 30 bis 50 Jahre“, heißt es.

Ankunft im Moskauer Zoo

Saturn wurde im Jahr 1936 in den USA geboren, von wo er fast sofort in den Berliner Zoo gebracht wurde. Von dort sei der Alligator nach dem Bombardement am 23. November 1943 geflüchtet, heißt es. Indes sei unklar, wo er die darauffolgenden drei Jahre verbracht habe. Im Jahr 1946 sei das Reptil von britischen Soldaten gefunden und an die UdSSR übergeben worden. Danach habe man Saturn in den Zoo von Moskau gebracht.

Seit der Ankunft des Tiers im Moskauer Zoo im Juli 1946 kursiert die Legende, wonach es offenbar zu Hitlers Sammlung gehörte, und in Wahrheit nicht im Berliner Zoo gelebt hat. Im Moskauer Zoo verbrachte der Alligator 74 Jahre.

„Das ist ein großes Glück, dass jeder von uns ihm in die Augen schauen, einfach ruhig neben ihm sein konnte. Er hat viele von uns als Kinder gesehen. Wir hoffen, dass wir ihn nicht enttäuscht haben“, heißt es.

Das Andenken an Saturn wird im Darwin-Museum verewigt.

Mississippi-Alligator

Der Mississippi-Alligator lebt im Südosten der USA. Das Reptil kann bis zu sechs Meter lang und dunkel, fast schwarz sein.

