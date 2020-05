Großeinsatz in Essen: Männer attackieren türkisches Café mit Dachlatten

Mit Dachlatten haben am Freitagabend mehrere Dutzend Tatverdächtige ein türkisches Café in der Großstadt Essen angegriffen. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Angriff das Lokal verwüstet und Teile des Inventars zertrümmert. Verletzt wurde niemand.

Laut einem Polizeisprecher waren die Hintergründe der Attacke, die am Freitagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hatte, auch am Samstag zunächst unklar. Anwohner hatten demnach eine große Gruppe gemeldet, die sich zielstrebig auf das türkische Café im Stadtteil Frohnhausen zubewegte. Einige Streifenwagen seien eingetroffen, als die Angreifer gerade das Geschäft demoliert hätten. Die Tatverdächtigen seien daraufhin in kleinen Gruppen in die umliegenden Straßen geflüchtet.

Sehr schnell sei eine große Zahl Einsatzkräfte auch aus umliegenden Städten vor Ort gewesen. „Vielleicht wäre sonst noch mehr passiert“, sagte der Polizeisprecher. Auch mit Hunden und einem Polizeihubschrauber fahndete die Polizei nach den Tatbeteiligten. Von mehr als 70 Menschen seien die Personalien festgestellt worden.

Welche Rolle sie jeweils bei dem Angriff gespielt haben könnten, müssten nun Vernehmungen und weitere Ermittlungen zeigen. Ein 32-Jähriger wurde festgenommen. Er sei vor Ort als eine Art Rädelsführer aufgetreten. Er habe zu den Vorwürfen bislang keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen laufen.

mka/gs