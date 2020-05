Zur Unterstützung in Corona-Zeit: „Strahlen des Guten“ erleuchten Russlands Nachthimmel

Viele Städte schlossen sich dieser Idee zur Unterstützung der Erkrankten, Ärzte und Menschen in Selbstisolation an.

Das neue Virus Sars-CoV-2 war erstmals Ende Dezember in China entdeckt worden und hat sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus ausgebreitet. In Russland wurden am Samstag 9434 Neuinfektionen gemeldet. Die gesamte Anzahl der Infizierten stieg damit auf 335.882. Seit Beginn der Pandemie sind nach amtlichen Angaben 3388 Corona-Erkrankte gestorben.

Nach den jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore gibt es weltweit bereits mehr als 5,3 Millionen Infizierte und über 342.000 Todesfälle. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die im März die Ausbreitung des Virus als Pandemie eingestuft hat, zählt mehr als 5,1 Millionen Infektionen und über 333.000 Todesopfer.

leo/ae