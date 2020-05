Musk gesteht der russischen Sprache seine Liebe

In den vergangenen Jahren hat Musk mehrmals auf Russisch getwittert. Diesmal hat der Unternehmer auf einen Tweet mit der Erwähnung seines Namens auf Russisch geantwortet.

Это он ещё не слышал наш слэнг https://t.co/1YYsvlr76g — Мисс АнгШир (@anzhelikashhhh) May 22, 2020

​Ein russischsprachiger User hat auf Twitter ein Foto von Weizenbrot verbreitet und Musk daraufhin gefragt: „Was hältst Du davon, Elon Musk?“

„Mir gefällt der Klang der russischen Sprache sehr“, antwortete der Tesla-Gründer auf Twitter in russischer Schreibweise.

Zu Musks Posting, in dem der Klang des Russischen Thema war, merkte eine Userin an, dass „Musk unseren Slang noch nicht gehört hat“. Musk konterte in russischer Schreibweise: „Wenn Schweine fliegen!“.

​Das Meme „Was hältst Du davon, Elon Musk?“ verbreitete sich nach dem Start einer Trägerrakete „Falcon Heavy“ im Internet. Dazu wurden Fotos mit verschiedenen „Erfindungen“ gepostet.

Daraufhin begannen Twitter-Nutzer, Musks Postings auf Russisch zu beantworten.

Zuvor wurde mitgeteilt, dass sich Musk verletzend über den US-amerikanischen Ex-Arbeitsminister Robert Reich geäußert und ihn auf Russisch beschimpft habe.

