Schwimmbäder und Turnhallen in Italien sind wieder geöffnet

Am 31. Mai sollen in der Lombardei Sporteinrichtungen öffnen, in der Region Basilicata soll die Wiedereröffnung von Turnhallen und Schwimmbädern erst am 3. Juni erfolgen.

Bestimmte Hygiene-Vorschriften und soziale Abstandsregeln sollen weiterhin gelten: So dürfen Sporttreibende nur dann ein Fitnesszentrum besuchen, wenn sie sich im Voraus angemeldet haben. Zudem wird die Dauer des Trainings zeitlich begrenzt.

Ein großes Sportzentrum hat gefordert, dass die Kunden bereits in Sportuniform kommen. Es ist erlaubt, nach dem Training zu duschen.

Das Tragen einer medizinischen Maske in Sportzentren ist Pflicht.

Der Mindestabstand, der normalerweise ein Meter ausmacht, soll bei körperlichen Aktivitäten zwei Meter betragen.

Eine weitere Neuerung sollte die obligatorische Desinfektion jedes Fitnessgerätes nach seiner Verwendung sein.

Die Schwimmbäder und Turnhallen werden im Rahmen der am 18. Mai eingeleiteten Lockerung der Einschränkungsmaßnahmen wiedereröffnet.

Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Bars sowie Friseursalons sind bereits wieder in Betrieb. Auch ist das Reisen innerhalb einer Region erlaubt.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bislang in Italien 229.327 Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 registriert (Stand: 25.05.2020, 8:30 CEST). 32.735 der Erkrankten starben demnach. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden betrug 669, 119 Infizierte sind in den zurückliegenden 24 Stunden gestorben.

asch/ae