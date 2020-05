Grober Verstoß gegen die Richtlinien – Programmbeschwerde gegen Lanz-Interview mit Jens Söring

Am 20. Mai haben Andrew Hammel, ehemaliger Verteidiger für Strafgefangene im Todestrakt texanischer Gefängnisse, heute Schriftsteller und Übersetzer in Deutschland, und der Berliner Rechtsanwalt Markus Goldbach eine Programmbeschwerde beim ZDF wegen der „Markus Lanz“-Sendung vom 14. Mai eingelegt. Zu Gast in der beanstandeten Sendung waren der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte und nach 33 Jahren Haft Ende 2019 auf Bewährung freigelassene Deutsche Jens Söring und der Kriminologe Prof. Dr. Bernd Maelicke.

In der Sendung ging es hauptsächlich um Sörings Fall, seine Erlebnisse während seiner langen Haftzeit in verschiedenen US-Gefängnissen sowie um Kritik am US-amerikanischen Justizsystem.

„Das Ergebnis war eine sehr einseitige Sendung, die eine verfälschte Wahrnehmung eines der wichtigsten Fälle der neueren amerikanischen Kriminalgeschichte propagierte und negative Vorurteile über die US-amerikanische Justiz bestärkte“, so die Beschwerdeführer. Die ihres Erachtens eindeutigen Beweise für Sörings Schuld seien unerwähnt geblieben und ihm sei viel Raum geboten worden, unhinterfragt seine Version der Geschichte zu erzählen.

Nach Ansicht der Beschwerdeführer verstößt die Sendung damit gleich gegen mehrere Richtlinien des ZDF. Gemeint sind die Wahrung der Würde des Menschen (Richtlinie 1.1), die Achtung des Persönlichkeitsrechts (Richtlinie 1.2), das Gebot, Hintergründe und Zusammenhänge zu erhellen und Orientierungshilfen zur Einordnung und Gewichtung der Informationen zu geben (Richtlinie 1.3). Zudem betreffe es die Richtlinie 1.4, wonach Zweifel an der Zuverlässigkeit einer Nachricht zum Ausdruck gebracht werden sollen, und Richtlinie 3.4, die besagt: „Die Informationssendungen und -angebote müssen durch Darstellung der wesentlichen Materialien der eigenen Meinungsbildung dienen. Sie dürfen nicht durch Weglassen wichtiger Tatsachen... die persönliche Entscheidung zu bestimmen versuchen“. Zusätzlich angeführt werden Richtlinien 3.5, 3.6 und 7.4, die zur Ausgewogenheit und gleichwertiger Behandlung mahnen und vor verrohender Wirkung warnen.

Der Mord am Ehepaar Haysom

Das Verbrechen, wofür Söring verurteilt worden war, liegt ein halbes Leben zurück.Am 30. März 1985 soll der damals 18-jährige Student Jens Söring das Ehepaar Derek und Nancy Haysom in dessen Haus in Bedford County brutal ermordet haben. Mit einem Jagdmesser soll Söring die Eheleute erstochen und ihnen die Kehlen durchgeschnitten haben. Dazu angestiftet haben soll ihn seine damalige Freundin Elizabeth, die 20-jährige Tochter der Eheleute. Elizabeth soll ihre Eltern gehasst und der Mutter sexuellen Missbrauch vorgeworfen haben. Nach einer Flucht durch Asien und Europa war das junge Paar am 30. April 1986 in London wegen Checkbetrugs verhaftet worden und geriet anschließend ins Fadenkreuz der Mordermittler. Anfang Juni desselben Jahres gestanden beide, den Mord begangen zu haben, wonach Elizabeth Haysom umgehend den US-Behörden übergeben wurde. Die junge Frau wurde am 6. Oktober 1987 zu zweimal 45 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Auslieferung von Söring erfolgte erst im August 1989, nachdem die britische Regierung die Zusicherung der USA erhalten hatte, dass gegen Söring keine Todesstrafe verhängt werden wird. Am 4. September 1990 wurde der Deutsche zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Nach einem anfänglichen Geständnis hatte Söring seither stets seine Unschuld beteuert und zusammen mit teils prominenten Mitstreitern für seine Freilassung gekämpft. Söring hatte sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft und Anfang 2019 lehnte das Parole Board seinen Antrag auf frühzeitige Entlassung auf Bewährung zum vierzehnten Mal ab. Ende 2019 dann die Wende: Der Begnadigungsausschuss im US-Bundesstaat Virginia entließ den Deutschen und seine ehemalige Freundin auf Bewährung und schob beide aus den USA ab. Dabei wurde betont, dass an Sörings Schuld weiterhin kein Zweifel besteht, aber die verbüßte Haftstrafe von 33 Jahren unter Berücksichtigung seines jungen Alters zum Tatzeitpunkt sei angemessen gewesen.

Viele Unterstützer und der unbelehrbare Andrew Hammel

In den letzten Jahren hatte Jens Söring mit zunehmender Bekanntheit immer mehr Unterstützer gewonnen, die sich für seine Freilassung einsetzten. Darunter war auch die deutsche Bundesregierung. CDU-Transatlantik-Koordinator Peter Beyer hatte Söring im Juli 2019 im Gefängnis besucht und seine spätere Entlassung auf Bewährung als gute Nachricht bezeichnet. Beyer sagte, er könne zwar nicht beurteilen, ob Sörings Verurteilung richtig oder falsch gewesen sei, aber es seien sehr viele Zweifel an Sörings Tatbeteiligung festgestellt worden.

Trotz etlicher Belege, die im Laufe der Jahre von Söring und seinen Anwälten vorgebracht worden sind, die diese Zweifel genährt hatten, blieb Andrew Hammel unbeirrt. Für ihn ist bis heute klar: Die amerikanische Justiz hat den richtigen Mann für den brutalen Doppelmord bestraft. In mehreren ausführlichen Artikeln bei der FAZ hat Hammel seine Sichtweise dargelegt. Die Berichterstattung über die Zweifel an Sörings Schuld hatte er als „beispiellose Kampagne“ der Journalisten bezeichnet, bei der sie „jeden Ansatz von Neutralität über Bord geworfen haben“.

Kritik an ZDF und Markus Lanz

Diesen Eindruck scheinen Hammel und sein Mitstreiter auch von Markus Lanz und seinem Gespräch mit Jens Söring bekommen zu haben. Obwohl Sörings Schuld amtlich feststehe, sei ihm erlaubt worden, seinen Prozess und die amerikanische Justiz als Ganzes aufs Schärfste zu kritisieren, ohne jegliche Gegendarstellung oder kritische Nachfrage seitens Lanz. Dabei seien viele von Söring getätigte Aussagen nachweislich falsch. Eingespielt worden sei stattdessen auszugsweise das ebenfalls in der ZDF-Mediathek befindliche Interview mit John Grisham, in dem er die US-Justiz und verschiedene Akteure im Fall Söring scharf angreift. Weiter unterstellen die Beschwerdeführer Absprachen zwischen Lanz und Söring und dessen Anwälten, die kritische Nachfragen ausgeschlossen haben könnten. Auch Sörings Glaubwürdigkeit sei zu keinem Zeitpunkt infrage gestellt worden, wobei er doch nachweislich mehrfachen Meineid bei seinem Prozess begangen habe.

Auch mit den Aussagen zum amerikanischen Justizsystem sind die Beschwerdeführer nicht einverstanden. Beispielsweise habe Söring behauptet, das amerikanische Justizsystem beruhe darauf, „Härte zu demonstrieren, Gnadenlosigkeit und in gewisser Weise Unmenschlichkeit“. Natürlich habe Söring das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber diese stark vereinfachte und pauschalisierende Polemik sei weder kritisch hinterfragt noch durch eine Gegenstimme relativiert worden, und das verstoße gegen die Richtlinie der Ausgewogenheit.

Ehrenrührige und falsche Aussagen von Söring und ein braves Mitspielen des Moderators sehen Hammel und Goldbach bei der Schilderung der Tatnacht und der Frage nach der Schuld von Sörings damaliger Freundin Elizabeth, der Tochter des ermordeten Ehepaares. Durch die unkritische Wiedergabe habe das ZDF gegen die Richtlinien bezüglich der Beleuchtung der Hintergründe, den zu äußernden Zweifeln an der Glaubwürdigkeit und dem Weglassen wichtiger Tatsachen verstoßen. Außerdem seien damit auch die Menschenwürde und das Persönlichkeitsrecht von Elizabeth Haysom verletzt worden und keine Ausgewogenheit oder gleichwertige Behandlung erfolgt. Irreführend für das Publikum sei zudem gewesen, dass Söring die Freiheit gelassen wurde, über das strittige Beweisstück des blutigen Sockenabdrucks am Tatort seine Sichtweise darzulegen.

Im Weiteren nehmen die Beschwerdeführer ähnlich kritisch das Interview mit John Grisham auseinander und bescheinigen Lanz und dem ZDF auch hier verschiedene Verstöße gegen die Richtlinien.

Von den Verantwortlichen beim ZDF fordern Hammel und sein Mitstreiter Goldbach abschließend, die betreffenden Sendung unverzüglich aus der Mediathek zu entfernen und jegliche weitere Ausstrahlungen zu unterlassen. Zudem solle sämtliche Korrespondenz zwischen Markus Lanz bzw. dem ZDF, der Produktionsfirma Mhoch2 und Jens Söring und seinen Vertretern an die Beschwerdeführer übergeben werden. Lanz solle sich außerdem öffentlich und in wirksamer Weise von beiden Sendungen distanzieren. Sollten die Sendung nicht aus der ZDF-Mediathek entfernt bzw. weiter ausgestrahlt werden, solle alternativ im Anschluss daran eine Gegendarstellung ausgestrahlt werden, die mindestens genauso lang ist und auch neben den beanstandeten Sendungen in der Mediathek abrufbar.

Bis dato sind beide beanstandeten Sendungen in der ZDF-Mediathek abrufbar. Eine Gegendarstellung, die damit verlinkt wäre, ist nicht zu finden.

Einen ausführlichen Bericht und alle Hintergünde zum Fall Jens Söring lesen Sie hier.