Als erstes Land in Mittelamerika: Costa Rica erlaubt gleichgeschlechtliche Ehe 

In Costa Rica ist nach dem Inkrafttreten der Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Ehen die erste solche Ehe in ganz Mittelamerika geschlossen worden.

Die Hochzeit zwischen zwei Frauen wurde live im staatlichen Fernsehen übertragen. Die Zeremonie begann kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in der Nacht zum Dienstag - ab diesem Moment war die zivile Ehe für alle in Costa Rica möglich.

Laut dem Staatspräsidenten Carlos Alvarado sei dies ein bedeutender sozialer und kultureller Wandel. In seiner offiziellen Ansprache an die Nation wies der Staatschef darauf hin, dass das Land nach einem jahrzehntelangen Kampf nun die Rechte anerkenne, die die LGBTIQ-Gemeinde schon immer verdient habe.

„Mögen die Empathie und die Liebe der Kompass sein, der uns erlaubt, voranzukommen und ein Land aufzubauen, in dem für all uns Menschen Platz ist“, schrieb Alvarado auf seinem Twitter-Account.

A partir de mañana, Costa Rica reconocerá el matrimonio igualitario. En unas horas, las parejas del mismo sexo, y sus familias, tendrán los mismos derechos que cualquier otra pareja o familia de este país. En unión, bajo una misma bandera, construyamos una mejor nación. pic.twitter.com/iZAlApnKWh — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 26, 2020

​Das Verfassungsgericht von Costa Rica hatte die gleichgeschlechtliche Ehe im November 2018 für gesetzmäßig erklärt und eine Frist von 18 Monaten bis zum Inkrafttreten gesetzt. In der Nacht zum Dienstag, dem 26. Mai, trat die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Kraft. Somit wurde Costa Rica das erste Land in Mittelamerika, das die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich anerkannte.

ac/mt/dpa