Nach Geiselnahme in Psychiatrie: Einer der Flüchtigen durch Polizei-Schuss getötet

Im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau sind am Dienstag zwei aus einer Psychiatrie entflohene Patienten festgenommen worden. Einer der Männer ist durch einen Schuss der Polizei schwer verletzt worden. Er starb am Abend in einem Krankenhaus.

Am Morgen gegen 09.30 gab es noch keine Spur von den beiden Männern. In der Nacht hätten sich ein Hubschrauber, zehn Streifenwagen der Klever Kreispolizei und die Kriminalpolizei an der Suche beteiligt, sagte eine Sprecherin.

„Alles, was wir auf der Straße hatten, war eingebunden.“

Die Flüchtigen hatten am Montagabend einen Pfleger in ihre Gewalt gebracht und einen zweiten Pfleger eingeschlossen. Dabei seien die 38 und 43 Jahre alten Männer mit Küchenmessern bewaffnet gewesen. Sie zwangen ihre Geisel, die Zugangstür zum geschlossenen Bereich der Klinik durch den Pförtner öffnen zu lassen. Anschließend flohen sie mit dem Fahrzeug des Pflegers. Beide Klinikmitarbeiter blieben unverletzt. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Die beiden ausgebrochenen Patienten waren laut Polizeiverurteilt worden. Seit Oktober beziehungsweise Dezember 2019 waren sie in der forensischen Klinik. Dort werden im sogenannten Maßregelvollzug unter hohen Sicherheitsmaßnahmen psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht, die schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sind. Einzelheiten über die Taten der beiden und die genauen Gründe für ihre Unterbringung in Bedburg-Hau teilen die Behörden am Dienstag nicht mit.

