Corona-Ausbruch in Restaurant im Landkreis Leer: Gaststättenbetreiber weist Vorwürfe zurück

Bei der Wiedereröffnungsveranstaltung im Restaurant „Alte Scheue“ in Moormerland habe es sich am 15. Mai nicht um eine private Party gehandelt. Am Mittwoch hieß es in einer schriftlichen Erklärung der Rechtsanwälte des Restaurantbetreibers mit Datum vom 26. Mai, dass seitens des Betreibers alle Voraussetzungen erfüllt worden seien, die gemäß Paragraf 6 der niedersächsischen Corona-Verordnung vorgeschrieben sind.

So seien die Tische in einem Mindestabstand von zwei Metern angeordnet und nur mit Gästen aus zwei Haushalten besetzt worden. Der Abstand von mindestens eineinhalb Metern zwischen den Gästen sei jederzeit eingehalten worden. Auch habe es lückenlos geführte Listen mit den Daten der Gäste gegeben.

Nach aktueller Kenntnis hätten offenbar bereits drei Gäste vor dem Abend Symptome gezeigt, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuteten. Diese seien im Nachhinein auch positiv getestet worden.

„Ohne das unverzügliche Einschreiten des Betreibers wären die Neuansteckungen nicht zeitnah aufgefallen beziehungsweise nachverfolgt worden“, hieß es in der Erklärung.

Corona-Fälle im Landkreis Leer

In Verbindung mit einer Restaurant-Wiedereröffnung im Landkreis Leer steigt die Zahl der Corona-Fälle immer noch an. Am Dienstag (Stand 17:00 Uhr) lag die Zahl der Infizierten, die mit dem Ausbruch in Verbindung stehen, bei 27. Die Zahl der Quarantäne-Fälle hat sich auch erhöht – von 133 auf 154.

