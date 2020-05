Mit dem Kommentar „Das ist der endgültige Beweis!“, teilt Bild-Chefredakteur Julian Reichelt die Story „Bill Gates kündigt Covid-20 an“ der Satire-Website „Der Postillon“. Das Satire-Magazin reagierte darauf und änderte laufend Titel und Titelbild. So wurde Reichelt unter anderem 9/11 und der Erste Weltkrieg in die Schuhe geschoben.

Wahrscheinlich sollte es ein lustiger Seitenhieb auf Leute sein, die „Verschwörungstheorien“ zur Corona-Pandemie anhängen: Bild-Chefredakteur und Hardliner Julian Reichelt teilte am 13. Mai auf Twitter die Satiremeldung des „Postillon“ „Update kommt: Bill Gates kündigt Covid-20 an“ mit dem Kommentar: „Das ist der endgültige Beweis!“

Das ist der endgültige Beweis!https://t.co/F7Z2cCjR72 — Julian Reichelt (@jreichelt) May 13, 2020

​Die vom Satiriker Stefan Sichermann betriebene Webseite „Der Postillon“ reagierte und ändert kurzerhand Überschrift und Share Image des Artikels. So werden Julian Reichelt diverse Eigenschaften unterstellt – „isst Popel“, „ist ein notorischer Lügner“, „scheißt auf Persönlichkeitsrecht“ oder „nimmt Kindern den Lutscher weg“ –, aber auch einige unschöne Ereignisse zugeschrieben: „Julian Reichelt hat den Ersten Weltkrieg ausgelöst“, „hat 9/11 geplant“ oder „hört privat ausschließlich Sido“. Am nächsten kommt der Realität wahrscheinlich die Überschrift: „Hilfe! Der Postillon hat mich gekidnappt“. Eine Auswahl der verschiedenen Motive gibt es in der Bilderstrecke:

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt (Beim Klicken auf das Bild wird das Vollformat zugänglich) Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt (Beim Klicken auf das Bild wird das Vollformat zugänglich) Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt (Beim Klicken auf das Bild wird das Vollformat zugänglich) Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt (Beim Klicken auf das Bild wird das Vollformat zugänglich) Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt (Beim Klicken auf das Bild wird das Vollformat zugänglich) Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt (Beim Klicken auf das Bild wird das Vollformat zugänglich) Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt (Beim Klicken auf das Bild wird das Vollformat zugänglich) Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt Screenshot

Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt Screenshot 1 / 13 Screenshot Der Postillon „kidnappt“ Bild-Chef Reichelt (Beim Klicken auf das Bild wird das Vollformat zugänglich)

Ob sich Reichelt seines Glücks auf Twitter einfach nicht bewusst ist oder ob er sich über die zusätzliche Aufmerksamkeit freut, ist nicht klar. Aber bei Redaktionsschluss war der Tweet noch online.

Die „Bild“-Zeitung war jüngst wegen der Berichterstattung über eine Studie des Virologen Christian Drosten zum Corona-Virus in die Kritik geraten. Anscheinend hat dies neben moralischen auch finanzielle Implikationen:

Die #AOK wird bei der #BILD vorerst keine Anzeigen mehr schalten. ** Der AOK-Chef: "Die BILD Berichterstattung zu der Studie von Prof. Christian Drosten ist eine Schande und hat mit Journalismus nichts zu tun."

Jetzt bekommt @jreichelt so richtig #Zunder (siehe oben). pic.twitter.com/j55cBfXzEF — Danijel Visevic (@visevic) May 26, 2020

​AOK-Chef Steve Plesker schreibt auf Twitter: „Die BILD-Berichterstattung zu der Studie von Prof. Christian Drosten ist eine Schande und hat mit Journalismus nichts zu tun.“ Der Versichertenverbund will bei der „Bild“ keine Anzeigen mehr schalten.