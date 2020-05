Edel: Ralf Schumacher fährt Lada 4x4 – Foto

Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher betreibt in Bergheim bei Köln ein Spitzenrestaurant. Besonders stolz ist der legendäre Gastwirt auf die Weinauswahl in seinem Lokal – und auf seine mobile Weinschenke für Partys außer Haus. Wie Bilder bei Instagram zeigen, stammt die Zugmaschine dafür aus Russland.

„Schumacher Selection“ heißen die erlesenen Weine, die Ralf Schumacher in seinem Hause anbietet. Die Weißweine kommen aus einem Anbaugebiet in Slowenien. Erhältlich sind sie selbstredend auf der Weinkarte des Schumacher-Lokals, aber auch als Online-Bestellung. Und: Zu Feiern außerhalb des Hauses rollen die Weißweine in einer mobilen Minibar an, gezogen von einem Lada 4x4 in der „Taiga“-Ausführung.

Schumi hatte den russischen Offroader schon vor Wochen erworben, musste aber noch warten, bis die Tuner den 4x4-Flitzer bearbeitet hatten: Die Lichttechnik wurde aufgemotzt, die Räder mit Breitreifen versehen, an den Seiten wurden Trittbretter, auf dem Dach ein kräftiger Gepäckträger und an der Front eine Seilwinde eingebaut. Das Netz freut sich mit dem Formel-1-Star mit: „Eine gute Wahl, ein echter Geländewagen, dieser Lada“, heißt es in den Kommentaren.