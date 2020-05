„Ich habe meine liebsten Menschen verloren“ – Syriens Einwohner über Terrorkämpfer-Aktionen

Die Militanten, die die kleine Stadt Qalaat al-Madiq in Westsyrien erobert haben, haben laut dem Schulangestellten Muhammed Abdurahman Abu Hamed versucht, viele Gebäude an ihre Bedürfnisse anzupassen. Sie hätten die Schule mit extremistischen Inschriften bemalt und dort ihr Hauptquartier eingerichtet.

„Die Militanten schrieben diese Worte (extremistische Mottos), weil die Lehrer und der Schulleiter ihnen dies verweigert haben. Sie schimpften viel miteinander, die Schulleitung wollte zuerst nicht zulassen, diese Worte zu schreiben, aber die Militanten drohten mit Waffen, daher konnten wir nichts tun“, sagte Abu Hamed und zeigte auf eine der Inschriften, die die Terroristen aufgetragen haben.

Die Schule selbst ist geplündert, es kann mehrere Jahre dauern, bis sie wiederhergestellt ist. Die Militanten verbrannten die Bücher und nutzten einen der Unterrichtsräume als Hauptquartier. Ein kleines Gebäude in der Nähe der Schule, in dem zuvor Ausstellungen von Werken der Schüler organisiert worden waren, verwandelten die Militanten in ein Feldkrankenhaus. Einige Meter um das Haus herum liegt eine große Menge von übriggebliebenen Medikamenten verstreut.

Nayrab

In einem anderen Siedlungsort, dem kleinen Dorf Nayrab in der Nähe des Flughafens Aleppo, erinnern sich die Einwohner an die Opfer des Raketenangriffs der Terrorkämpfer des „Dschabhat an-Nusra“* von vor einem Jahr.

„Ich erinnere mich an dieses Datum - den 14. Mai 2019. Gegen 18.30 Uhr flogen sechs vom ‚Dschabhat an-Nusra‘* abgefeuerte Raketen in unser Flüchtlingslager. Gerade hier starben mein Sohn, meine Schwester, ihr Ehemann, mein Neffe und die Tochter meines Nachbarn. Ich weiß auch von den zwei oder drei Verwundeten“, erinnert sich ein älterer Einwohner, Mahmoud al-Saadi.

„Sie haben sie getötet! Warum? Wir sind. Wir haben keine Waffen. Wir haben ihnen nichts angetan. Warum haben sie uns getötet? Dies ist meine Frage. Ich nenne sie Terroristen und bestehe darauf, dass jeder sie Terroristen nennt, weil sie Kinder töten. Menschen auf der ganzen Welt versuchen, ihren Kindern das Beste zu geben. Und was machen sie?“ - Khaled al-Khatib, der vor einem Jahr seinen 10-jährigen Sohn verloren hat, ist empört.

Die Bewohner des Dorfes haben bereits begonnen, ihre Häuser wiederherzustellen, aber viele Gebäude weisen immer noch Anzeichen von Beschuss auf - die Löcher in den Wänden vom Beschuss können Dutzende Zentimeter groß sein.

„Mein Sohn saß dort. Und mein Enkel spielte auf der Straße. Und eine Rakete flog genau hierher. Die Splitter durchbohrten das ganze Haus – schauen Sie, die Spuren sind immer noch an den Wänden des Hauses sichtbar. Mein Sohn und mein Enkel wurden getötet. Das Haus ist nicht wichtig, ich werde es wieder aufbauen, aber ich habe meine liebsten Menschen verloren - meinen Sohn und meinen Enkel“, sagte Valid Shabruni, ein weiterer Bewohner des Lagers.

Ganze Dörfer - Opfer von Terrorkämpfern

Nayrab ist ein Dorf in der Nähe des Flughafens Aleppo, in dem ein Lager für Palästinenser eingerichtet wurde, die gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Zuerst lebten die Einwanderer hier in Zelten und Baracken, dann begannen sie, kleine Häuser zu bauen. Vor einem Jahr haben Terroristen die Zahl der Schussattacken im Norden der syrischen Provinz Hama, in Aleppo und im Berg-Latakia stark erhöht. Die Abteilungen von Terrorkämpfern versuchten, die Stellungen der syrischen Armee anzugreifen, aber die Opfer ihres Feuers waren oft nicht einmal einzelne Zivilisten, sondern ganze Dörfer.

*Terrorvereinigung, in Russland und Deutschland verboten

