Mindestens drei Tote bei Schusswaffen-Angriff in Westfrankreich - Medien

Medienberichten zufolge hat ein Mann in Westfrankreich mindestens drei Menschen getötet.

Dabei wurde nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP ein weiterer Mann von dem Angreifer verletzt. Nach dem Angriff versuchte der Täter, Selbstmord zu begehen. Danach wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich in einem Steinbruch im Ort Saint-Varent rund 80 Kilometer südöstlich von Nantes. Der Mann, der offenbar ein Angestellter der Betreiberfirma ist, sei am Nachmittag in eine Besprechung gekommen und habe dann auf die Menschen geschossen. Die Hintergründe des Angriffs blieben zunächst offen.

ac/mt/dpa