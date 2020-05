Taliban-Attacke in afghanischer Provinz Parwan fordert mindestens sieben Todesopfer

Bei dem Taliban-Angriff auf einen Sicherheitskontrollpunkt, der sich am Mittwochabend im Norden der Provinz Parwan ereignete, wurden demnach sieben afghanische Militärs getötet.

Anti-Terror-Kampf

Eine weitere Person sei verletzt worden. Zugleich teilte eine Quelle in den Sicherheitsdiensten mit, dass bei der Attacke mindestens zehn Soldaten ums Leben gekommen seien.

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung, die weite ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und ab und an auch Großstädte angreift. Darüber hinaus baut die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen landesweit Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.

