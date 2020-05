Unidentifiziertes Flugobjekt neben der NORAD-Basis in den USA gesichtet - Video

In den USA ist ein nicht identifiziertes Flugobjekt registriert worden, das über der Basis des Nordamerikanischen Luft- und Weltraum-Verteidigungskommandos (Norad) in der Nähe von Colorado Springs gesichtet wurde.

Ein Social-Media-Nutzer filmte diese seltsame weiße, kugelförmige Flugmaschine, die hoch über einem Waldgebiet schwebte.

„Wo ist es? Was zum Teufel ist das?“, interessiert sich die Stimme hinter der Kamera.

Das Video wurde von ET Data Base, einem You-Tube-Kanal, worauf Ufo-Sichtungen hochgeladen werden, veröffentlicht. Die Internet-Nutzer versuchten mittlerweile, die Natur des rätselhaften Objekts zu erraten:

„Was für ein seltsames Geräusch im Hintergrund?“, fragt ein neugieriger User.

„Logischerweise würde ich sagen, dass es ein Flugzeug oder ein Hubschrauber war, aber es sieht kugelförmig und weiß aus und die Tatsache, dass es sich in der Nähe einer Militärbasis befindet, lässt mich nachdenken, jedenfalls eine gute Sichtung“, betont der andere.

Norad-Basis

Die Norad-Basis in Colorado Springs ist eine der am stärksten befestigten und am stärksten verteidigten Einrichtungen der Welt. Der Komplex wurde in den 1960er Jahren auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges errichtet. Er ist durch zahlreiche Legenden bekannt: Die Ufo-Sichtungen sind dort keine Seltenheit. Die meisten davon sind jedoch falsch identifizierte künstliche Objekte.

ao/mt