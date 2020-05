Für Sieg über Corona: Indischer Prister enthauptet Einheimischen – Medien

Demnach ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in einem Tempel in der Nähe vom Dorf Bandhahuda. In einem Tempel sei es zu einem religiösen Streit zwischen dem Priester Sansari Ojha und einem Mann gekommen, hieß es. Als sich der Streit verschärfte, habe Ojha ihn im Raum für Rituale mit einer scharfen Waffe zu Tode gehackt. Der Mann sei an Ort und Stelle gestorben, nachdem er den Schlag auf den Kopf erhalten hatte.

Später habe sich der Priester der Polizei ergeben. Dort gab er an, einenzu haben, die ihm im Traum sagten, dass ein Menschenopfer das Coronavirus abwehren werde.

Voruntersuchungen haben der Polizei zufolge ergeben, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt des Vorfalls stark betrunken war.

„Als er am nächsten Morgen wieder zur Besinnung kam, ergab er sich und gestand das Verbrechen“, hieß es. Der Priester scheine psychisch instabil zu sein.

Einheimische in Bandhahuda sagten, der Priester habe einen langjährigen Streit mit dem Verstorbenen um einen Mango-Obstgarten am Rande des Dorfes gehabt.

