Halle: Polizei ermittelt wegen volksverhetzerischen Briefs an Synagogengemeinde

Die Polizei in Halle ermittelt wegen Volksverhetzung gegen den unbekannten Verfasser eines beleidigenden Briefs an die hiesige Synagogengemeinde. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat die Gemeinde am Donnerstag eine Strafanzeige erstattet. Das anonyme Schreiben war zuvor bei der Gemeinde eingegangen.